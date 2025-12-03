Torino pena ridotta per Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi nel 2021 uccise 2 ladri durante rapina in sua oreficeria lui | Legittima difesa

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Appello riduce a 14 anni e 9 mesi (invece che 17 anni) la condanna al gioielliere Roggero: uccise due rapinatori in fuga e ne ferì un terzo, lui: "È legittima difesa, i giudici non hanno avuto coraggio" Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) Mario Roggero ha visto la sua pena de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

torino pena ridotta per mario roggero a 14 anni e 9 mesi nel 2021 uccise 2 ladri durante rapina in sua oreficeria lui legittima difesa

© Ilgiornaleditalia.it - Torino, pena ridotta per Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi, nel 2021 uccise 2 ladri durante rapina in sua oreficeria, lui: "Legittima difesa"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uccise 2 rapinatori nel Cuneese: gioielliere condannato in Appello con pena ridotta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uccise 2 rapinatori nel Cuneese: gioielliere condannato in Appello con pena ridotta ... Segnala tg24.sky.it

torino pena ridotta marioSparò e uccise due rapinatori, ridotta condanna al gioielliere Mario Roggero - La decisione della Corte d’Assise d’Appello di Torino per gli omicidi dopo la rapina a Grinzane Cavour avvenuta nel 2021 ... Secondo msn.com

torino pena ridotta marioIn appello ridotta la condanna al gioielliere Mario Roggero: per lui 14 anni e nove mesi di reclusione - Questo il verdetto appena emesso dalla giuria popolare presieduta dalla giudice Cristina Domaneschi. torinoggi.it scrive

torino pena ridotta marioMario Roggero, pena ridotta in appello per gioielliere che uccise due ladri. Salvini: “Legge legittima difesa sia più chiara” - Nei confronti di Roggero, oggi 72enne, l’accusa di omicidio volontario plurimo e tentato omicidio per aver sparato a due rapinatori che, nell’aprile del 2021, fecero irruzione nel suo negozio. Si legge su msn.com

Condanna ridotta per Mario Roggero, il gioielliere aveva ucciso due ladri a Grinzane Cavour - Ridotta a 14 anni e 9 mesi la condanna per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri a Grinzane Cavour. Segnala virgilio.it

torino pena ridotta marioCondannato anche a Torino, il gioielliere che uccise due rapinatori rivendica l'omicidio: "Sono io la vera vittima" - Termina con questa condanna oggi, 3 dicembre, il processo di secondo grado a Mario Roggero. Riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Pena Ridotta Mario