Torino pena ridotta per Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi nel 2021 uccise 2 ladri durante rapina in sua oreficeria lui | Legittima difesa

La Corte d’Appello riduce a 14 anni e 9 mesi (invece che 17 anni) la condanna al gioielliere Roggero: uccise due rapinatori in fuga e ne ferì un terzo, lui: "È legittima difesa, i giudici non hanno avuto coraggio" Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) Mario Roggero ha visto la sua pena de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
