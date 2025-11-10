Agenda Sindaco Roberto Gualtieri martedì 11 novembre

NUOVO SPAZIO VERDE AL PARCO DI TOR MARANCIA Ore 10.30 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all’inaugurazione del nuovo accesso al parco di Tor Marancia (piazza Lante). CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE Ore 14 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla firma del protocollo d’intesa per l’istituzione della rete antiviolenza della città di Roma (Campidoglio – Sala delle Bandiere). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Agenda Sindaco Roberto Gualtieri martedì 11 novembre

