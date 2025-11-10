Agenda Sindaco Roberto Gualtieri martedì 11 novembre

Romadailynews.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NUOVO SPAZIO VERDE AL PARCO DI TOR MARANCIA Ore 10.30  – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri  partecipa all’inaugurazione del nuovo accesso al parco di Tor Marancia (piazza Lante). CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE Ore 14 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri  interviene alla firma del protocollo d’intesa per l’istituzione della rete antiviolenza della città di Roma (Campidoglio – Sala delle Bandiere). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

agenda sindaco roberto gualtieri marted236 11 novembre

© Romadailynews.it - Agenda Sindaco Roberto Gualtieri martedì 11 novembre

Altre letture consigliate

agenda sindaco roberto gualtieriRoma, i quattro anni del sindaco Roberto Gualtieri: dallo stadio ai trasporti, tutte le opere della Capitale - Il discorso di un’ora e mezza e 38 pagine è stato limato fino a pochi minuti prima di salire sul palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. ilmessaggero.it scrive

agenda sindaco roberto gualtieriTurismo, Gualtieri apre i lavori dell'Art Cities Exchange con 90 delegazioni da 30 nazioni - La prima volta di un sindaco alla storica Borsa italiana delle Città d’Arte creata e promossa da Federalberghi Roma, giunta alla 27 esima edizione ... Da roma.corriere.it

agenda sindaco roberto gualtieriLazio, Lotito e la battuta sul 'romanista' Gualtieri: ecco cosa ha detto - Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Come scrive lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Agenda Sindaco Roberto Gualtieri