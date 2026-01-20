Napoli musica ad alto volume e senza autorizzazione | chiuso un locale per 30 giorni

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione di 30 giorni dell’attività di un locale in via Chiaia, a seguito di controlli che hanno evidenziato musica ad alto volume senza autorizzazione. La misura, adottata su proposta del Commissariato San Ferdinando, mira a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico. La chiusura temporanea si inserisce nelle azioni di controllo e tutela della quiete pubblica nella città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale in via Chiaia. In particolare, nella serata dello scorso 24 dicembre, gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti presso l'attività commerciale in questione constatando un illecito intrattenimento musicale, con diffusione sonora ad elevata intensità, percepibile dall'esterno, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi, con grave compromissione delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica.

