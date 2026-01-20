Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino | la Rai sceglie il sottopancia freddo e il pubblico si indigna
Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino: la scelta della Rai divide il pubblicoIn un giorno di lutto per Stefano De Martino, la Rai ha deciso di trasmettere regolarmente Affari Tuoi, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico.
Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto per Stefano De Martino, puntata registrata con avviso agli spettatoriStasera, Affari Tuoi sarà trasmesso in forma registrata con un avviso ai telespettatori, in occasione della giornata di lutto per Enrico De Martino, padre di Stefano.
