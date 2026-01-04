dai brogli al blitz la serie tv usa che aveva previsto tutto nel 2019

Nel 2019, una serie TV statunitense ha rappresentato eventi che si sono poi concretizzati nel mondo reale, dai brogli elettorali ai blitz delle forze dell’ordine. Questa coincidenza solleva interrogativi sulla capacità della finzione di anticipare situazioni future, dimostrando come a volte la narrazione possa riflettere o prevedere con sorprendente accuratezza le vicende che avvengono nella realtà.

A volte la realtà supera la fantasia. Altre volte invece, la fantasia riesce a prevedere quasi perfettamente cosa succederà nella realtà. Era il 2019 quando la serie tv americana «Jack Ryan» preconizzò in maniera quasi fedele cosa sarebbe accaduto in Venezuela sei anni più tardi. Un presidente corrotto (Nicola Reyes, quasi omonimo di quello vero), operazioni sottobanco, legami con la Russia, brogli elettorali, risorse naturali ingenti e l’intervento della Cia per fermare il despota. Che alla fine viene deposto e rimane ucciso, prima di essere arrestato. Nella fiction quasi come nella realtà. Era già successo con un'altra serie tv, Fauda, che raccontava le tensioni insanabili tra Israele e terrorismo palestinese, facendo presagire quello che poi sarebbe accaduto nei tragici attentati del 7 ottobre e nel seguente conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

