Acqua il futuro è smart | Culligan presenta Purity e Smart Modernity

Culligan introduce Purity e Smart Modernity, due innovazioni dedicate al trattamento dell'acqua. Queste soluzioni, pensate per ambienti domestici e lavorativi, puntano a migliorare la qualità e la gestione dell'acqua quotidiana. Con un approccio orientato alla modernità e alla sostenibilità, Culligan si conferma come leader nel settore, offrendo prodotti efficaci e affidabili per un futuro più smart.

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Culligan, leader globale nelle soluzioni per il trattamento dell'acqua, presenta Culligan Purity e Smart Modernity, due nuove soluzioni pensate per trasformare l'esperienza dell'acqua in ufficio e a casa. Il lancio avviene in occasione di un evento dedicato presso Areapergolesi, occasione in cui vengono presentati in anteprima nazionale i risultati di una nuova ricerca Ipsos Doxa realizzata per Culligan, che evidenzia la crescente attenzione degli italiani verso la qualità dell'acqua da bere e il suo impatto sulla sostenibilità. Lo si legge in una nota. Tra le principali tendenze emergenti a livello globale, il crescente interesse verso il benessere fisico e mentale si riflette in una maggiore cura delle scelte di consumo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

