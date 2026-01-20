Accadde oggi | 20 gennaio il giuramento del presidente USA Donald Trump

Il 20 gennaio 2025, Donald Trump ha prestato giuramento per il suo secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti, diventando il secondo presidente nella storia americana a essere rieletto per un secondo mandato non consecutivo. Questa data segna un momento importante nel panorama politico statunitense, con implicazioni che hanno attirato l’attenzione dei media e degli osservatori internazionali. Di seguito, un approfondimento sulla cerimonia e sul contesto di quell’evento.

Il 20 gennaio 2025 Donald Trump ha giurato per il suo secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti, con un discorso di insediamento della durata di 20 minuti. La location era la Rotonda del Campidoglio, sede delle inaugurazioni presidenziali dal 1989. Presente il presidente della Corte Suprema, John Roberts. “L’età dell’oro dell’America inizia proprio ora“, sono state le prime parole da neo presidente.La sua vittoria elettorale, dopo la prima nelle elezioni del 2016, lo rende il secondo presidente nella storia degli Stati Uniti d’America a essere rieletto per un secondo mandato non consecutivo dopo Grover Cleveland, eletto nel 1884 e nel 1892. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 20 gennaio, il giuramento del presidente USA Donald Trump Gli eventi del 2025, il giuramento di Donald Trump come 47esimo Presidente Usa – Il videoIl 2025 si apre con il giuramento di Donald Trump come 47esimo Presidente degli Stati Uniti, avvenuto il 20 gennaio. Leggi anche: Il presidente Usa Donald Trump: «Mio piano di pace per Kiev non è offerta definitiva»?Oggi a Ginevra il vertice Ue-Usa-Ucraina La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Martedì 20 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - Chi è nato in questo giorno unisce determinazione e profondità emotiva: è una persona capace di affrontare le difficoltà con forza silenziosa, mantenendo saldi i propri valori. trevisotoday.it

