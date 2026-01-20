Negli ultimi due mesi, quattro episodi di violenza all’interno del Villaggio scolastico di Pontedera hanno coinvolto studenti armati di coltelli, asce e tirapugni. La situazione preoccupa genitori, insegnanti e amministratori, evidenziando la crescente presenza di comportamenti aggressivi tra i giovani. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulle misure preventive necessarie in un contesto scolastico molto frequentato.

Pontedera, 20 gennaio 2026 – Il Villaggio scolastico di Pontedera è uno dei maggiori “concentrati di gioventù” che ci siano. In mezzo chilometro quadrato ci sono sei scuole Secondarie di secondo grado (ex Superiori) per un totale di oltre 6mila studenti. Tutti lì, in un fazzoletto di terra che negli anni ha visto concentrare su se stesso problemi e situazioni che sembrano sempre più insormontabili e difficili da risolvere. La droga. E ora anche le armi. A metà novembre un minorenne è stato trovato in classe con una sciabola. I poliziotti del commissariato e gli agenti della polizia locale cittadina avevano pianificato un’operazione antidroga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A scuola armati di coltelli, ascia e tirapugni: quattro casi in due mesi. La paura dei genitori

Leggi anche: I 362 casi di figli “rapiti” da uno dei due genitori in Italia

Leggi anche: Un pezzo di ferro nella pasta della mensa, paura in una scuola di Bari: la rabbia dei genitori

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

"Controllate che i vostri figli non vadano a scuola armati" - Dopo l’omicidio avvenuto venerdì a La Spezia, all’interno dell’istituto professionale statale Domenico Chiodo, il dirigente scolastico Giusepp ... polesine24.it