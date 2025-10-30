Un pezzo di ferro nella pasta della mensa paura in una scuola di Bari | la rabbia dei genitori
Attimi di paura in una scuola di Bari, nel quartiere Poggiofranco, dove durante la consumazione dei pasti del servizio mensa un alunno di terza elementare ha trovato nella propria porzione di pasta al sugo un corpo estraneo: «Un pezzo di materiale presumibilmente ferroso, di forma spiraliforme o elicoidale», si legge nella segnalazione visionata dal Corriere. Il bambino, fortunatamente, non ha ingerito il frammento ma lo ha subito espulso, evitando conseguenze fisiche. La denuncia. L’episodio è avvenuto davanti agli insegnanti e a un genitore membro del comitato assaggio, l’organismo che ha il compito di monitorare la qualità e la regolarità del servizio mensa, gestito per conto del Comune di Bari dalla società Ladisa Ristorazione. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Pezzo di ferro nel piatto della mensa a scuola, Comune avvia contestazione alla società Ladisa - L'oggetto a forma di spirale trovato nella pasta al sugo di un bambino della scuola primaria Loi a Poggiofranco ... Si legge su rainews.it
Pezzo di ferro nel piatto della mensa scolastica a Bari - Un pezzo di materiale ferroso è stato trovato oggi nel piatto di un alunno della scuola primaria Emanuela Loi, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Secondo ansa.it
Pezzo di metallo nella pasta della mensa scolastica a Poggiofranco - Stando a quanto riportato da La Repubblica un pezzo di metallo sarebbe stato trovato nella pasta al ... trmtv.it scrive