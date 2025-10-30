Un pezzo di ferro nella pasta della mensa paura in una scuola di Bari | la rabbia dei genitori

Attimi di paura in una scuola di Bari, nel quartiere Poggiofranco, dove durante la consumazione dei pasti del servizio mensa un alunno di terza elementare ha trovato nella propria porzione di pasta al sugo un corpo estraneo: «Un pezzo di materiale presumibilmente ferroso, di forma spiraliforme o elicoidale», si legge nella segnalazione visionata dal Corriere. Il bambino, fortunatamente, non ha ingerito il frammento ma lo ha subito espulso, evitando conseguenze fisiche. La denuncia. L’episodio è avvenuto davanti agli insegnanti e a un genitore membro del comitato assaggio, l’organismo che ha il compito di monitorare la qualità e la regolarità del servizio mensa, gestito per conto del Comune di Bari dalla società Ladisa Ristorazione. 🔗 Leggi su Open.online