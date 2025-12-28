La stilista Anna Marchetti | Sessant’anni di eleganza racchiusi in una mostra

Modena, 28 dicembre 2025 –  Un invito ai giovani a guardare al futuro ma anche un ‘racconto’ di tutto ciò che si è fatto nei primi sessant’anni della Maison Marchetti. È questo lo scopo di un grande evento dedicato alla città e aperto alla città, ‘A Modo Mio’, organizzato da Anna Marchetti e dalla figlia Jessica Giuliani all’interno della chiesa della Fondazione San Carlo dal 24 gennaio, giorno dell’inaugurazione della mostra ’Moda dei capi iconici’, al 15 febbraio. Si tratta appunto di una mostra di moda che ripercorre i sessant’anni di eleganza della Maison Marchetti, dal 1966 al 2026. Anna Marchetti, si tratta di un grande evento per tutta la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

