Obesità infantile e adolescenziale | le linee guida per un’emergenza sanitaria
“ Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca! ” Queste le parole che l’ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ha scelto per la venticinquesima edizione dell’ Obesity Day. Si tratta della campagna nazionale per porre l’attenzione sull’obesità infantile e adolescenziale, considerate una delle principali emergenze sanitarie del nostro Paese. Vediamo perché e come parlarne mantenendo sempre elevata non solo l’attenzione sulla dimensione clinica del fenomeno, ma anche sull’impatto che ha sulle persone, in questo caso giovani in una fase delicatissima della loro vita. Cos’è l’obesità infantile e perché è un’emergenza sanitaria. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
