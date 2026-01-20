A Knight of the Seven Kingdoms George RR Martin commenta un ' disgustoso' momento | Ero sorpreso

George R.R. Martin ha espresso sorpresa e disgusto riguardo ai primi minuti della nuova serie prequel de Il Trono di Spade. L’autore ha commentato il suo punto di vista sullo sviluppo della narrazione, condividendo la sua reazione personale a quanto visto. Questo commento offre uno spunto di riflessione sulle scelte narrative e sul modo in cui il franchise si evolve, suscitando interesse tra i fan e gli appassionati della saga.

L'autore della saga ha condiviso la sua reazione ai discussi primi minuti della nuova serie prequel del cult Il Trono di Spade. George R.R. Martin, creatore della saga alla base della nuova serie, ha commentato una scena molto discussa presente nei primi minuti di A Knight of the Seven Kingdoms, uno dei progetti prequel degli eventi raccontati in Il Trono di Spade. Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non volete su quanto mostrato nella puntata. La scena controversa presente nei primi minuti Nei minuti iniziali di A Knight of the Seven Kingdoms (di cui potete leggere la nostra recensione), si vede un giovane cavaliere, Ser Duncan (Peter Claffey), mentre seppellisce il lord che era il suo mentore, ser Alan di Pennytree .

