A Cesenatico in arrivo una nuova postazione per il rilascio della Carta d’identità elettronica

A Cesenatico sarà attiva una nuova postazione per il rilascio della Carta d’identità elettronica, disponibile a partire dal 3 agosto. A partire da questa data, le carte d’identità cartacee non saranno più valide all’interno dell’Unione Europea, anche se in scadenza. Si consiglia di aggiornare il documento presso il nuovo ufficio per garantire la validità e la conformità alle normative europee.

Dal prossimo 3 agosto le carte d'identità cartacee non saranno più valide in tutta l'Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo stabilisce un regolamento europeo che indica come obbligatoria l'adozione della Carta d'Identità Elettronica (Cie). Per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Altre aperture straordinarie dell'anagrafe per il rilascio della carta d'identità elettronicaNel mese di gennaio, l'anagrafe del Comune di Venezia ha predisposto aperture straordinarie per facilitare il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE).

