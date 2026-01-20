5°rottamazione cartelledomande on-line

Dal 18 ottobre è possibile presentare online la domanda per la 5ª rottamazione delle cartelle esattoriali, prevista dalla Legge di Bilancio 2026. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul suo sito le modalità di adesione e il servizio telematico. La domanda deve essere inviata entro il 30 aprile 2024. Questa agevolazione permette di definire le cartelle in via agevolata, semplificando il percorso di pagamento.

18.10 Al via la nuova definizione agevolata delle cartelle.L'Agenzia delle entrateRiscossione ha reso disponibili sul proprio sito le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d'ora i debiti che possono essere "rottamati". Si fa riferimento a debiti fino al 2023.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Parte la quinta rottamazione delle cartelle: domande online entro il 30 aprileÈ iniziata la quinta fase della rottamazione delle cartelle esattoriali.

