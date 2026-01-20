È iniziata la quinta fase della rottamazione delle cartelle esattoriali. I cittadini interessati possono presentare le domande online entro il 30 aprile, usufruendo della nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Per rimanere aggiornati su questa e altre novità fiscali, è consigliabile abbonarsi a DayItalianews.

Attiva la nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026. È ufficialmente partita la rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali, la nuova misura di definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. L' Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito tutte le istruzioni operative e il servizio telematico per presentare la domanda di adesione. Come e quando presentare la richiesta. La domanda deve essere inviata esclusivamente online e entro il 30 aprile. Attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Agenzia, i contribuenti possono completare la procedura in modo semplice e guidato.

Parte la quinta rottamazione delle cartelle: domande online entro il 30 aprile

Fisco, ecco come presentare la domanda di rottamazione entro il 30 aprileLa presentazione della domanda di rottamazione fiscale deve essere completata entro il 30 aprile.

Rottamazione quinquies: via libera alle domande dal 21 gennaio, scadenza il 30 aprileA partire dal 21 gennaio e fino al 30 aprile, sarà possibile presentare le domande per la rottamazione quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

