365 giorni di Donald e ancora non capiscono

Un anno fa, il 20 gennaio, Donald Trump tornava alla Casa Bianca, segnando un evento che ha continuato a influenzare il panorama politico. La sua presidenza, iniziata nel 2016, ha lasciato un’impronta duratura, suscitando molte interpretazioni e dibattiti. In questo periodo, le dinamiche politiche e sociali legate alla figura di Trump rimangono oggetto di analisi e discussione, evidenziando come il suo ruolo abbia ancora un impatto significativo.

Un anno fa, il 20 gennaio, Donald Trump ritornava alla Casa Bianca. In realtà la presidenza Maga è un fatto politico permanente dall'ormai lontano 2016, quando conquistò la presidenza al primo colpo, lasciando in lacrime il clan Obama-Clinton, mentre Bruce Springsteen strimpellava "Born in the Usa". Gli ultimi 10 anni sono stati un ciclo storico nel segno di Donald e la parentesi crepuscolare di Joe Biden ha finito per rafforzare lo storico ritorno dell'uomo di Manhattan. In tutto questo tempo, l'élite europea non ha mai voluto leggere il libro dell'America trumpiana, si è cullata nell'illusione che il voto di quelli che Hillary Clinton definì «miserabili», fosse solo uno scherzo macabro, un episodio di "Stranger Things", fiction.

