Xiaomi Redmi Buds 8 Lite | completi auricolari a 22 euro
Gli Xiaomi Redmi Buds 8 Lite sono auricolari senza fili pensati per un uso quotidiano. Offrono un design semplice ed essenziale, con funzionalità di base adatte a chi cerca un prodotto affidabile a un prezzo contenuto. Con un costo di circa 22 euro, rappresentano una scelta interessante per chi desidera auricolari wireless senza compromessi sulla qualità essenziale.
Xiaomi ha presentato i nuovi REDMI Buds 8 Lite: auricolari entry-level senza fili, dalle linee curate e dalle complete caratteristiche.A bordo troviamo un grande driver, con diaframma in titanio, da 12,4 mm ed un avanzato modulo Bluetooth 5.4 compatibile anche con il codec AAC. Le cuffie REDMI.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Ecco i device Xiaomi, POCO e Redmi che non riceveranno l’aggiornamento a HyperOS?3.1
Leggi anche: Xiaomi porta HyperOS 3 su vari smartphone di POCO e REDMI
Xiaomi presenta REDMI Buds 8 Lite - level che si inseriscono nel vasto portafoglio di prodotti dell’ecosistema AIoT dell’azienda. evosmart.it
NOVITÀ IN SUPER OFFERTA XIAOMI Redmi Note 15 5G, Smartphone 12+512GB, Design ultrasottile, Resistenza IP65, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso 299,90€ invece di 349,90€ - facebook.com facebook
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G sbarca su Amazon: disponibile in pronta consegna x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.