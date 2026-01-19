Volley i migliori italiani della 17ma giornata di Superlega Michieletto e Giannelli non sbagliano un colpo!

Ecco una panoramica dei migliori italiani della 17ª giornata di Superlega. Tra i protagonisti, Alessandro Michieletto e Simone Giannelli si distinguono per le prestazioni costanti e decisive. Michieletto si conferma elemento chiave, con una crescita significativa anche in ricezione, mentre Giannelli mantiene alta la qualità del gioco. Questi atleti dimostrano ancora una volta il valore del talento italiano nel campionato di volley.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 17ª GIORNATA DI SUPERLEGA. ALESSANDRO MICHIELETTO: Sempre decisivo, anche quando non tutto funziona a meraviglia, soprattutto in ricezione, dove chiude con un insolito 38%. Contro Milano mette a segno 12 punti, con il 64% in attacco, due muri e un ace. SIMONE GIANNELLI: Non manca mai all’appello. Solido, costante, senza passaggi a vuoto anche a Civitanova nel big match di giornata. Chiude con 7 punti e la solita distribuzione di qualità. Micidiale in battuta con tre ace. LORENZO CORTESIA: Importante il suo apporto soprattutto al servizio (4 ace) ma anche in attacco, al tri 4 punti con l’80% di positività in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

