Volley i migliori italiani della decima giornata di Superlega Sanguinetti che andata! Michieletto e Giannelli sempre presenti

Ecco i migliori italiani della decima giornata di Superlega, protagonisti indiscussi in campo. Sanguinetti, Michieletto e Giannelli hanno brillato con prestazioni di rilievo, confermando il loro ruolo fondamentale nelle rispettive squadre. Un riepilogo delle prestazioni più significative di questa giornata, che ha visto grandi emozioni e spettacolo nel massimo campionato italiano di volley.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 10ª GIORNATA DI SUPERLEGA. SIMONE GIANNELLI: Non si ferma mai. Partita complicata quella di Milano ma con lui in regia sembra tutto più semplice. Talento, applicazione e continuità. GIOVANNI SANGUINETTI: A proposito di continuità. Completa un girone d’andata da favola (o da campione del mondo virtuale, quale è). Contro Civitanova mette a segno 13 punti, con il 63% in attacco, tre muri e soprattutto cinque ace. FRANCESCO COMPARONI: Prende il posto di Simon e non fa una piega chiudendo con 7 punti, l’80% in attacco, due muri e un ace sul campo di Cisterna. ALESSANDRO MICHIELETTO: Sempre lui, stratosferico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, i migliori italiani della decima giornata di Superlega. Sanguinetti, che andata! Michieletto e Giannelli sempre presenti

Altre letture consigliate

Doppietta VAP per le migliori in campo di Serie C e B2 Giulia Carli vince il titolo di MVP nella sfida tra DM Idrosanitaria e Volley Stadium Nella sfida di B2 titolo per Hillary Uwadiae, premiata dalla appassionata famiglia di Giuseppe Ba - facebook.com Vai su Facebook

Volley, Modena batte Civitanova: Sanguinetti e Porro di qualità, Lube in crisi totale - 11) nell'anticipo della decima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di ... Secondo oasport.it