Vittoria di Masterchef mamma bis | fiocco rosa o azzurro la rivelazione è tenerissima

Vittoria Lombardo, nota per la sua partecipazione a MasterChef Italia, annuncia una lieta notizia: aspetta un bebè. La futura mamma, già amata dal pubblico, ha condiviso il suo dolce segreto con amici e follower, rivelando il sesso del bambino. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra coloro che l’hanno seguita durante il percorso nel talent di cucina, aggiungendo un tocco di gioia alla sua storia personale.

Reggio Emilia, 19 gennaio 2026 – Famigliari, amici, i suoi follower più attenti, conquistati durante le puntate del famoso talent di cucina che l'ha fatta conoscere all'Italia, già avevano intuito che Vittoria Lombardo era attraversata da un tumulto di emozioni, proprio nel momento in cui Antonino Cannavacciuolo ne decretava l'eliminazione da MasterChef 15. Adesso, come si legge in un annuncio postato su Instagram, hanno finalmente compreso il perché. Con un video emozionante, Vittoria, 36 anni di Reggio, impiegata nell’azienda di famiglia, ha annunciato l'attesa della sua secondogenita. Gli utenti e ammiratori della giovane donna che ha conquistato il pubblico con la sua voglia di farcela, mai disgiunta da dolcezza e spontaneità, possono ora applaudirla, felicitandosi con lei nei commenti, per l'impresa più bella, che allargherà la sua famiglia e donerà una sorellina al piccolo Samuele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vittoria, la mamma multitasking passa a Masterchef con i bottoni al pollo alla cacciatora: “Sono per il mio papà”Vittoria, mamma multitasking di Reggio Emilia, conquista la cucina di Masterchef con un piatto di pollo alla cacciatora, dedicato al papà.

