Vittoria la mamma multitasking passa a Masterchef con i bottoni al pollo alla cacciatora | Sono per il mio papà

Vittoria, mamma multitasking di Reggio Emilia, conquista la cucina di Masterchef con un piatto di pollo alla cacciatora, dedicato al papà. In questa sfida, tra emozioni e talento, si confrontano concorrenti dentro e fuori dal programma, mentre lo spirito natalizio si fa sentire, rendendo l’atmosfera ancora più intensa e affascinante.

Reggio Emilia, 12 dicembre 2025 – Una concorrente dentro e una fuori, secondo la regola aurea del cooking show più famoso del mondo e, diciamolo, più spietato, che soltanto in prossimità del Natale si ammanta di bontà e colora di rosso lo studio e lo smoking di Bruno Barbieri. La storia di Matteo a Masterchef: "Chiuso in casa per 10 anni, ora tiro fuori il coraggio". Barbieri: "Un piatto che spacca" Alla prima puntata della 15esima edizione di MasterChef Italia, iniziata in pompa magna ieri sera, giovedì 11 dicembre, sui teleschermi di Sky Uno, dopo una standing ovation, c'erano due giovani aspiranti masterchef reggiane al cospetto di Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Barbieri.