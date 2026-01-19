Vita a Tor Caldara escursione naturalistica

Domenica 25 gennaio alle ore 10, si svolge l’evento “Vita a Tor Caldara”, parte del ciclo gratuito “Inverno nei Parchi del Lazio”. Un’escursione naturalistica che permette di scoprire le peculiarità ambientali di questa area. Un’occasione per osservare la natura e conoscere le caratteristiche del parco, ideale per chi desidera trascorrere una mattinata all’aria aperta in modo informativo e tranquillo.

Domenica 25 gennaio, dalle 10, appuntamento con "Vita a Tor Caldara" per il ciclo di iniziative gratuite "Inverno nei Parchi del Lazio". L'escursione naturalistica sarà a cura della dottoressa Maria Stella Pizzoli all'interno della Riserva di Tor Caldara – Anzio, con laboratorio sulla vegetazione dell'ambiente mediterraneo e presentazione sulla fauna selvatica che vive in Riserva. La prenotazione è obbligatoria esclusivamente su whatsapp al numero 342 1770499.

Anzio. Sabato 17 Gennaio “La Notte dei Gufi” alla Riserva Naturale Regionale Tor Caldara

Sabato 17 gennaio alle 19.30, presso la Riserva Naturale Regionale Tor Caldara, si svolgerà “La Notte dei Gufi”. L’evento offre un’occasione per osservare e conoscere da vicino questi uccelli notturni, in un ambiente naturale e protetto. L’iniziativa è rivolta a tutti gli interessati a scoprire le caratteristiche e il ruolo ecologico dei gufi, nel rispetto della natura e delle normative vigenti.

