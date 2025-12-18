Il disordine costituito e molto altro | Maria Grazia Brandara presenta il suo libro

Venerdì 19 dicembre, alle 16, presso il seminario vescovile di Agrigento, si terrà la presentazione del libro di Maria Grazia Brandara, “Il disordine costituito e molto altro”. Un pomeriggio dedicato alla scrittura e alla riflessione interiore, un’occasione per scoprire un’opera che invita a esplorare le sfumature del disordine e la ricerca di senso. Un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire pensieri e emozioni attraverso parole autentiche e profonde.

Venerdì 19 dicembre, alle 16 nella sala Chiaramontana del seminario vescovile di Agrigento, è in programma la presentazione del libro "Il disordine costituito e molto altro" di Maria Grazia Brandara, pubblicato da Europa Edizioni.

È il racconto di una donna che ha trovato la forza di rialzarsi ogni volta, di sorridere di fronte alle difficoltà e di costruire un futuro migliore.

Agrigento, si presenta il romanzo di Maria Grazia Brandara."Il disordine costituito e molto altro"

