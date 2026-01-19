Virtus Vasto Antonio Forte convocato nella rappresentativa nazionale dilettanti under 16

Antonio Forte, centrocampista classe 2010 della Virtus Vasto, è stato convocato nella rappresentativa nazionale dilettanti under 16. Questa selezione rappresenta un importante riconoscimento per il giovane calciatore e per il club, evidenziando il percorso di crescita e talento sviluppato nel settore giovanile. La convocazione sottolinea l’impegno e le prospettive future di Forte nel panorama del calcio dilettantistico italiano.

Il giovane calciatore parteciperà al raduno di martedì 20 gennaio a Guidonia (Roma), agli ordini di mister Fabian Natale Valtolina Il centrocampista della Virtus Vasto Antonio Forte, classe 2010, è stato convocato nella rappresentativa nazionale dilettanti under 16. Ad annunciarlo è la stessa Virtus. Il giovane calciatore parteciperà al raduno territoriale Area Centro, in programma martedì 20 gennaio al centro sportivo “Ocres Moca” di Guidonia (Roma), agli ordini di mister Fabian Natale Valtolina. “Siamo felici per Antonio - le parole della società sportiva di Vasto - e per questo riconoscimento che premia il suo impegno.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Basket giovanile, Forlì fucina di talenti: Gabriele Cappabianca convocato nella Nazionale Under 16 Leggi anche: Ultim’ora: Antonio Candreva convocato in Nazionale | Serviva esperienza lì in mezzo: lui ha detto subito sì Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Virtus Vasto, Antonio Forte convocato nella rappresentativa nazionale dilettanti under 16 - Il giovane calciatore parteciperà al raduno di martedì 20 gennaio a Guidonia (Roma), agli ordini di mister Fabian Natale Valtolina ... chietitoday.it

https://www.marchesport.info/news/vasto-basket-8211-b-chem-virtus-civitanova-89-71 facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.