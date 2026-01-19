Valentino Garavani, rinomato stilista italiano, è deceduto a 93 anni nella sua residenza romana. La sua eredità comprende un patrimonio stimato oltre 1,5 miliardi di euro, costituito da ville, castelli, opere d’arte e un marchio che ha segnato la storia della moda. Questa ricchezza riflette la sua influenza culturale e imprenditoriale, confermando il ruolo di Garavani come figura di rilievo nel panorama italiano e internazionale.

Valentino Garavani, lo stilista italiano che ha trasformato la moda del XX secolo, è scomparso a 93 anni nella sua residenza romana, lasciando un ’eredità che va ben oltre gli abiti iconici, un patrimonio stimato in oltre 1,5 miliardi di euro, fatto di ville, castelli, opere d’arte e un marchio che continua a brillare nel panorama internazionale della moda. L’Imperatore della moda italiana. Fondatore dell’omonima maison, Valentino ha segnato la moda della seconda metà del Novecento con la sua eleganza senza tempo, il celebre rosso Valentino e una cura sartoriale che ha reso ogni donna che indossava le sue creazioni un’icona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ville e opere d'arte, il patrimonio miliardario

Morto Valentino, il patrimonio miliardario dello stilista tra ville e opere arteÈ deceduto Valentino Garavani, noto stilista e fondatore della maison di moda che porta il suo nome, all’età di 93 anni.

Leggi anche: Ville, auto di lusso e opere d’arte: maxi sequestro da 106 milioni a 4 imprenditori romani

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Carminati e Buzzi, confiscati beni per 27 milioni: ville, opere d'arte e terreni - Passa nella disponibilità dello Stato il patrimonio appartenuto a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, protagonisti principali della maxinchiesta della Procura di Roma ribattezzata Mondo di Mezzo. ilmessaggero.it

Billionaires’ Hidden Investments — Where the Real Money Grows

Visita alla mostra "Ville e giardini di Roma. Una corona di delizie" che percorre la storia della città attraverso l'evoluzione dei giardini nobiliari dal '500 al concetto di giardini pubblici del XX Secolo. Esposizione suggestiva di opere d'arte pittoriche e di grafica te - facebook.com facebook