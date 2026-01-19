morto valentino il patrimonio miliardario dello stilista tra ville e opere arte

È deceduto Valentino Garavani, noto stilista e fondatore della maison di moda che porta il suo nome, all’età di 93 anni. La sua carriera ha influenzato significativamente il panorama della moda del secondo dopoguerra, lasciando un’eredità fatta di eleganza e raffinatezza. Oltre al suo contributo creativo, Valentino possedeva un patrimonio considerevole, che comprende ville e opere d’arte, testimonianza del suo successo e della sua influenza culturale.

Valentino Garavani, stilista e fondatore dell’omonima maison di moda, è morto a 93 anni. Il suo stile ha segnato la moda della seconda metà del ‘900, insieme a una generazione di colleghi, molti dei quali italiani. Insieme al suo socio Giancarlo Giammetti ha creato uno dei marchi più riconoscibili della moda italiana, con un fatturato da 1,3 miliardi di euro, oggi controllato dal fondo sovrano del Qatar. Valentino amava il lusso sia nelle sue creazioni, sia nella vita. Aveva tre residenze molto sfarzose, a Londra, a Parigi e a Roma, e una ricca collezione di opere d’arte. Il suo patrimonio, difficile da stimare, è stato calcolato in 1,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

