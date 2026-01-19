Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 18 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare con code altezza l'amore più avanti tra la nomentane l'allaccio con la Roma Teramo in esterna invece coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Tuscolana sempre così a tratti sul Urbano della Roma Termini uscita dal centro da Portonaccio fino alla complanare per L'immissione sul Raccordo Anulare altri rallentamenti interessano la cassa da via di Grottarossa sulla Flaminia a partire da via dei Due Ponti verso raccordo Mentre per i pendolari che stanno raggiungendo Latina sulla via Pontina si rallenta per lavori superato Campoverde Infine per cantieri ricordiamo che sulla Roma Teramo per lavori a Chiusa al traffico all'uscita di Castel Madama fino alle ore 20 di domani per chi proviene da Teramo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala e buon viaggio un servizio della Regione Lazio

