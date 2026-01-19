Viabilità in Val Brembana Milesi | Ogni giorno di ritardo pesa sulla vita delle persone servono decisioni concrete

Vittorio Milesi, consigliere della Comunità Montana di Bergamo, sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente sulla viabilità in Val Brembana. Ogni giorno di ritardo nelle decisioni influisce direttamente sulla vita delle persone e sull’economia locale. È necessario adottare misure concrete per migliorare le infrastrutture e garantire una mobilità più efficiente, favorendo così uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità di vita nella zona.

Bergamo. Vittorio Milesi, consigliere della Comunità Montana, scrive un accorato appello a tutte le istituzioni perché intervengano nella risoluzione dei problemi sulla viabilità e sulle strutture che possano favorire un mobilità più fluida. “Abbiamo bisogno di persone che vogliano davvero bene alla Valle Brembana, che abbiano a cuore le sorti delle comunità e che dimostrino ogni giorno, nell’esercizio delle proprie responsabilità, questa volontà con i fatti. Non di persone che si limitino a fingere interesse per il territorio in modo saltuario, di circostanza e solo a parole. Nei prossimi giorni si terrà l’incontro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul tema del completamento della tangenziale sud di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: “Brembana dei Gogis”, una frolla con mais e mele Topaz della Val Brembana, fonduta di albicocche e noci Viabilità in Val Brembana, raccolta firme per il prolungamento della T2 fino a San Giovanni Bianco

In Val Brembana, si presenta una proposta per migliorare la viabilità attraverso il prolungamento della linea T2 fino a San Giovanni Bianco. Alessandro Gervasoni ha avviato una raccolta firme per sostenere questa iniziativa. Di seguito, il testo completo della lettera che illustra i dettagli della proposta e le ragioni alla base della richiesta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Il futuro della Valle Brembana inizia dai nidi Asili nido e calo demografico: i numeri parlano chiaro Un’analisi sulla Valle Brembana dice una cosa semplice: senza servizi per l’infanzia non c’è futuro. Oggi abbiamo 654 bambini tra 0 e 2 anni, ma i po - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.