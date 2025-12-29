Viabilità in Val Brembana raccolta firme per il prolungamento della T2 fino a San Giovanni Bianco

In Val Brembana, si presenta una proposta per migliorare la viabilità attraverso il prolungamento della linea T2 fino a San Giovanni Bianco. Alessandro Gervasoni ha avviato una raccolta firme per sostenere questa iniziativa. Di seguito, il testo completo della lettera che illustra i dettagli della proposta e le ragioni alla base della richiesta.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera con la proposta di raccolta firme lanciata da Alessandro Gervasoni per il prolungamento della T2 fino a San Giovanni Bianco. Alla redazione di Bergamonews, Nei giorni scorso il tema della viabilità in Valle Brembana ha preso spazio nei giornali locali a seguito della chiusura della strada Ubiale-Clanezzo. Una chiusura che ha fatto sì che tutto il traffico veicolare si scaricasse sui ponti di Sedrina facendo collare la viabilità della S.S.470. Inoltre, ha preso spazio il tema concernente la realizzazione e completamento terzo lotto tangenziale sud Paladina-Sedrina, per la quale ad oggi non vi sono risposte da parte del Ministero su come e dove si andranno a prendere i 520 milioni per realizzare l’opera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

