Veronika e lo spazzolone | così la mucca che usa strumenti per grattarsi riscrive l'intelligenza bovina

Veronika, la mucca che utilizza uno spazzolone per grattarsi, dimostra come i bovini possano usare strumenti in modo consapevole. Uno studio recente evidenzia che gli animali da allevamento possiedono capacità cognitive più sviluppate di quanto si pensasse, aprendo nuove prospettive sulla loro intelligenza e sul benessere animale.

La mucca Veronika usa uno spazzolone in modo flessibile e consapevole per grattarsi: uno studio dimostra per la prima volta che i bovini sanno usare strumenti e che sono molto più "intelligenti" di quanto crediamo.🔗 Leggi su Fanpage.it

