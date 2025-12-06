Un'attivista contro l'intelligenza artificiale è scomparso nel nulla | lo strano caso Kirchnerun

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sam Kirchnerun è scomparso dopo un’escalation di tensioni interne al gruppo. Alle forze dell'ordine sono anche arrivate segnalazioni di possibili minacce a OpenAI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

