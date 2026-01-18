In arrivo vento forte | emesso codice giallo per l' inizio della settimana

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità con codice giallo per vento, valido a partire dalle ore 13 di lunedì 19 gennaio. L’allerta riguarda le pianure centro-settentrionali della regione, tra cui l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese e il Valdarno inferiore. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.