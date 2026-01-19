Vandali in azione alla stazione a Casarsa | colpiti bagni e vetrate

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, la stazione ferroviaria di Casarsa è stata oggetto di atti di vandalismo. Sono stati danneggiati i bagni e alcune vetrate, causando disagi e necessitando di interventi di riparazione. L'episodio ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che sono al lavoro per identificare i responsabili e ripristinare la piena funzionalità della struttura.

Le prime a dare l'allarme sono state le dipendenti del bar che, nella giornata di domenica 18 gennaio, hanno notato tutti i vetri spaccati sul pavimento Vandali in azione alla stazione ferroviaria di Casarsa nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio. Un gruppo di giovani ha preso di mira le porte d'ingresso e dei servizi igienici, causando danni soprattutto alle vetrate. Le prime a dare l'allarme sono state le dipendenti del bar che, alle prime luci dell'alba, hanno notato la presenza di sangue e vetri su tutto il pavimento. Da qui è scattata la chiamata al 112. Il caso è stato affidato ai carabinieri di Casarsa, giunti sul posto per i primi accertamenti e per recuperare tutte le informazioni utili per ricostruire le dinamiche dell'accaduto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Vandali in azione all'istituto Zanussi: danni alle porte e ai bagni della scuola Leggi anche: Vandali alla stazione di Montecatini, spaccati gli schermi delle biglietterie La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Vandali in azione alla scuola Montessori Mascagni di Catania - CATANIA – Ignoti si sono introdotti all’interno dell’istituto Montessori Mascagni di via Bainsizza nel quartiere popolare San Leone, a Catania. livesicilia.it

Vandali in azione nella notte nella scuola Montessori Mascagni di San Leone x.com

#sommavesuviana Vandali in azione negli ambienti della Chiesa di San Giorgio, in piazza Vittorio Emanuele III - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.