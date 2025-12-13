Fashioniste cinefile sappiatelo | Audrey Hepburn darà del filo da torcere a Il diavolo veste Prada 2

Nel 2026 arriverà sul grande schermo *Dinner with Audrey*, un film che ripercorre il legame di una vita tra Audrey Hepburn e il couturier Hubert de Givenchy, icone di stile senza tempo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moda e cinema, che promette di svelare i retroscena di un’amicizia e di un’epoca indimenticabile.

