Valentino Garavani e Giorgio Armani quegli amici mai rivali che hanno scritto la storia Due anime consacrate alla moda

Valentino Garavani e Giorgio Armani sono due protagonisti della moda italiana, accomunati da una lunga amicizia e da un percorso professionale segnato dal rispetto e dall’eleganza. La loro collaborazione, spesso percepita come un rapporto tra rivali, ha invece rappresentato una collaborazione sincera tra due anime dedicate allo stile e alla creatività. La loro storia è un esempio di come l’amicizia possa influenzare e arricchire un settore così competitivo.

Lutto nel mondo della #moda. Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino - facebook.com facebook

Se n'è andato anche #Valentino Garavani. Formatosi alla prestigiosa École de La Chambre Syndacale, dopo la gavetta con Guy Laroche nel 1957 fondò, con altri soci, la sua casa di moda, caratterizzata dal colore rosso. Con l'Associazione L.I.F.E sosteneva l x.com

