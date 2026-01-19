Oggi, a Uomini e Donne, Flavio Ubirti si appresta a fare una scelta tra Nicole e Martina. Con un mix di emozione e incertezza, il giovane protagonista condivide i propri sentimenti, affrontando questo momento con sincerità e spontaneità. Un appuntamento che segna un passaggio importante nella sua esperienza nel programma, caratterizzato da tensione e desiderio di autenticità.

Oggi è il gran giorno della scelta: tra tensione ed emozione, Flavio racconta i suoi stati d'animo, pronto a vivere ogni istante senza troppi pensieri e mostrarsi per quello che è. Oggi, su Canale 5, è il gran giorno: Flavio Ubirti svelerà finalmente la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo settimane di emozioni, colpi di scena e momenti intensi, il tronista si prepara a prendere una decisione che tutti aspettano con il fiato sospeso. Flavio Ubirti: tra emozione e nostalgia Flavio non nasconde la sua agitazione: "Ci siamo! Sono un po' agitato, un po' emozionato, però è sicuramente meglio dei giorni appena trascorsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Flavio Ubirti oggi sceglie tra Nicole e Martina: “Non so cosa aspettarmi"

Uomini e Donne, Flavio Ubirti sceglie Nicole Belloni: la reazione di Martina Cardamone

Durante la registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua decisione, scegliendo Nicole Belloni. L’episodio è stato caratterizzato da momenti intensi, tra un ballo con Gemma, una lettera e petali rossi, che hanno suscitato diverse reazioni, tra cui quella di Martina Cardamone.

Anticipazioni Uomini e Donne 15 dicembre: Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta tra Nicole e Martina

Nell'appuntamento di Uomini e Donne del 15 dicembre, Flavio Ubirti ha finalmente svelato la sua decisione tra Nicole Belloni e Martina Cardamone. I fan sono curiosi di scoprire quale delle due corteggiatrici ha conquistato il suo cuore e come si è evoluta la scelta in un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti oggi sceglie tra Nicole e Martina: “Non so cosa aspettarmi" - Oggi è il gran giorno della scelta: tra tensione ed emozione, Flavio racconta i suoi stati d'animo, pronto a vivere ogni istante senza troppi pensieri e mostrarsi per quello che è. movieplayer.it