Lopez e Solenghi al Comunale di Lacedonia con Dove eravamo rimasti

Domenica 18 gennaio 2026, il Teatro Comunale di Lacedonia ospiterà lo spettacolo “Dove eravamo rimasti” con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. L’evento, parte della XIV Stagione Teatrale, si terrà alle ore 21.00 ed è il quinto appuntamento in abbonamento. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che unisce talento e comicità, nel rispetto della sobrietà e della qualità che contraddistinguono questa stagione.

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Comunale di Lacedonia ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della XIV Stagione Teatrale: Massimo Lopez e Tullio Solenghi in scena con Dove eravamo rimasti, quinto spettacolo in abbonamento.Per la prima volta sul palco lacedoniano, i due.

