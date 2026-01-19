Situato tra le pendici dei Monti Sabatini, questo borgo antico conserva intatto il suo fascino storico. Le acque cristalline del lago e le viste panoramiche offrono un’atmosfera tranquilla e autentica, testimonianza di un passato che si fonde con il paesaggio. Un luogo ideale per chi desidera scoprire un angolo di storia e natura, lontano dal ritmo della vita moderna.

Immerso tra le pendici dei Monti Sabatini si presenta un borgo che ha saputo conservare intatto il fascino della sua storia millenaria. Situato sulla sponda settentrionale del lago, il paese si erge su una rupe di lava leucitica a 173 metri sul livello del mare, regalando ai visitatori panorami spettacolari e un’atmosfera sospesa nel tempo. La cittadina, con una popolazione di circa 5.750 residenti, è amministrata dal sindaco Claudia Maciucchi, in carica dal 2016, e continua a promuovere un turismo sostenibile riconosciuto dalle prestigiose Bandiera Blu e Bandiera Arancione. Tesori storici e architettonici di Trevignano Romano(www. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Un borgo sospeso nel tempo: acque cristalline, storia millenaria e una vista sul lago che lascia senza fiato

Il borgo a picco sul mare più affascinante d’Europa: una terrazza naturale tra castelli e acque cristallineIl borgo a picco sul mare più affascinante d’Europa si trova tra acque cristalline e un paesaggio naturale unico.

Atmosfera da Grecia, cuore siciliano: il borgo premiato come il più bello d’Italia ti lascia senza fiatoSituato sopra Taormina, Castelmola combina l’atmosfera della Grecia con il cuore della Sicilia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Un borgo da favola sospeso nel vuoto: la vista sul lago più bello d’Italia è irreale - Il castello è aperto tutto l’anno e durante la stagione estiva ospita eventi culturali, spettacoli di musica e teatro. pinkblog.it