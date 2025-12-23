Atmosfera da Grecia cuore siciliano | il borgo premiato come il più bello d’Italia ti lascia senza fiato

Situato sopra Taormina, Castelmola combina l’atmosfera della Grecia con il cuore della Sicilia. Questo borgo, riconosciuto come il più bello d’Italia, offre un paesaggio unico di vicoli, terrazze e profumi antichi. Sospeso tra cielo e mare, rappresenta un esempio autentico di tradizione e bellezza, dove ogni dettaglio trasmette un senso di quiete e luminosità. Un luogo che incanta e invita a scoprire la sua storia senza tempo.

Sospeso sopra Taormina, questo angolo di pietra e luce racconta la Sicilia più autentica con vicoli, terrazze e profumi antichi A pochi chilometri da Taormina, in cima a una rocca che sembra scolpita tra cielo e mare, Castelmola si presenta come uno dei borghi più suggestivi della Sicilia, dove tutto sembra immobile ma ogni cosa è piena di luce. Non è un paese di passaggio, bisogna salire fino a oltre 500 metri per raggiungerlo. Ma appena si arriva, il panorama ripaga ogni curva: da una parte l' Etna, dall'altra lo Ionio che si apre come una distesa infinita di blu. Tra case bianche, terrazze e profumi d'agrumi, il tempo sembra svanire.

