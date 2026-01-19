Ufficiale di macchina e di coperta inaugurato a Tricase il nuovo corso triennale Its

A Tricase è stato ufficialmente inaugurato il nuovo corso triennale dedicato a ufficiale di macchina e di coperta, promosso dalla Fondazione Its Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia. Il percorso formativo mira a fornire competenze specializzate nel settore della mobilità sostenibile, offrendo opportunità di crescita professionale e qualificazione tecnica per i futuri ufficiali marittimi.

TRICASE – È stato inaugurato a Tricase il nuovo corso triennale per ufficiale di macchina e ufficiale di coperta promosso dalla Fondazione Its Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia.La cerimonia si è svolta nella mattinata di lunedì 19 gennaio nell’Aula Magna dell’Iiss “Don Tonino Bello”.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Inaugurato il nuovo Atelier di Shalom Leggi anche: Invorio, inaugurato il nuovo percorso pedonale di via Marconi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Corso ufficiale Macchine e coperta - "?????????? ???? ?? ????? ??? ??????, ?????? ?????????? ??????? ????????? ? ????????? ?????????" Inaugurazione del Cors ... lecceprima.it

Iconografia e propaganda: la macchina narrativa di Donald Trump. Il post pubblicato dall'account ufficiale della Casa Bianca, con gli agenti ICE in assetto da guerra, non è comunicazione istituzionale. È il modello di una governance dove il contenuto non racc x.com

È arrivata la nostra impastatrice ufficiale! Dopo mesi di test, prove estreme e tanta passione, finalmente possiamo presentarvi la nuova impastatrice nata dalla collaborazione tra Quelli di Bonci e Kosmitech - Bakery & Pastry Solutions. Una macchina pensata p - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.