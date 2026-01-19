Ufficiale di macchina e di coperta inaugurato a Tricase il nuovo corso triennale Its

Da lecceprima.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tricase è stato ufficialmente inaugurato il nuovo corso triennale dedicato a ufficiale di macchina e di coperta, promosso dalla Fondazione Its Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia. Il percorso formativo mira a fornire competenze specializzate nel settore della mobilità sostenibile, offrendo opportunità di crescita professionale e qualificazione tecnica per i futuri ufficiali marittimi.

TRICASE – È stato inaugurato a Tricase il nuovo corso triennale per ufficiale di macchina e ufficiale di coperta promosso dalla Fondazione Its Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia.La cerimonia si è svolta nella mattinata di lunedì 19 gennaio nell’Aula Magna dell’Iiss “Don Tonino Bello”.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Inaugurato il nuovo Atelier di Shalom

Leggi anche: Invorio, inaugurato il nuovo percorso pedonale di via Marconi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

ufficiale macchinaCorso ufficiale Macchine e coperta - "?????????? ???? ?? ????? ??? ??????, ?????? ?????????? ??????? ????????? ? ????????? ?????????" Inaugurazione del Cors ... lecceprima.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.