Trump says it will be done on getting Russian threat away from Greenland

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che la Danimarca non sarebbe riuscita a rimuovere la “minaccia russa” da Groenlandia. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali e delle strategie di sicurezza nella regione artica, dove la Greenland è al centro di attenzione geopolitica. Questa dichiarazione evidenzia le sfide e le dinamiche di potere che coinvolgono Stati Uniti, Russia e Danimarca nel controllo e nella sicurezza delle aree nordiche.

Jan 18 (Reuters) - U.S. President Donald Trump said on Sunday that Denmark has not been able to do anything to get the “Russian threat” away from Greenland, and said, “Now it is time, and it will be done!!!” “NATO has been telling Denmark, for 20 years, that “you have to get Russian threat away from Greenland.” Unfortunately, Denmark has been unable to do anything about it,” Trump wrote in a post on the social media website he owns called Truth Social. The White House, the Danish Presidency in the European Union, and Denmark’s foreign affairs ministry did not immediately respond to a Reuters’ request for comment. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump says “it will be done” on getting “Russian threat” away from Greenland Macron says Trump tariff threat over Greenland unacceptable

Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato la minaccia di tariffe degli Stati Uniti nei confronti della Groenlandia, sottolineando che tale atteggiamento è inaccettabile. La questione riguarda le tensioni commerciali tra le due nazioni e le implicazioni geopolitiche di decisioni unilaterali che potrebbero influenzare gli accordi internazionali. La situazione evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo per la risoluzione di dispute commerciali e diplomatiche. Protesters in Denmark support Greenland after Trump’s takeover threat

Nella giornata di sabato, diverse città danesi hanno visto raduni di protesta a sostegno della Groenlandia, in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a un possibile intervento nella regione. Le manifestazioni hanno coinvolto migliaia di persone, riflettendo un sentimento condiviso di preoccupazione e solidarietà verso l’isola e la sua autonomia. L’evento evidenzia l’interesse pubblico e l’importanza geopolitica della Groenlandia nel contesto internazionale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Trump says "it will be done" on getting "Russian threat" away from Greenland - President Donald Trump said on Sunday that Denmark has not been able to do anything to get the "Russian threat" away from Greenland, and said, "Now it is time, and it will be done! msn.com

Trump says US will do something on Greenland 'whether they like it or not'

Dopo un inizio promettente, il gradimento di Donald Trump è in netto calo. Le rilevazioni di fine anno mostrano solo il 36% degli americani che approva il suo operato come presidente, un dato vicino ai minimi storici dei suoi due mandati. La maggior parte dei facebook

Siamo arrivati al dunque tra grandi paesi europei (Italia esclusa per codardia) e #Trump. Qualsiasi dazio imposto per ragioni geopolitiche, nello specifico imperialiste, è illegale e deve determinare una risposta dell'Unione Europea con dazi paritetici immediati. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.