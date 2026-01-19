Trump invita pure Putin e Lukashenko nel Board per la Pace e spinge per il lancio giovedì a Davos Ma mezzo mondo ora storce il naso
Donald Trump propone l’istituzione di un “Board of Peace” che includa leader come Putin e Lukashenko, con l’obiettivo di supervisionare la fase 2 della tregua a Gaza e affrontare altre crisi globali. La proposta, presentata a Davos, suscita reazioni contrastanti a livello internazionale, sollevando dubbi sulla sua praticabilità e sulle implicazioni di un coinvolgimento così ampio in questioni di pace e sicurezza mondiale.
All in. Donald Trump sogna in grande per il suo Board of Peace che dovrebbe supervisionare la cosiddetta “fase 2” della tregua a Gaza, ma perché no pure la gestionesoluzione di altri conflitti mondiali. Dopo le prime rivelazioni dei giorni scorsi, oggi si scopre che Trump ha invitato a far parte del Consiglio che lui stesso presiederà pure i due più arcigni autocrati d’Eurasia: il presidente russo Vladimir Putin e quello bielorusso Aleksander Lukashenko. Il Cremlino ha confermato l’invito ricevuto e ora starebbe valutando la risposta: «Stiamo studiando i dettagli di questa proposta, speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli», ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.🔗 Leggi su Open.online
Board of Peace, Trump invita anche Putin al Consiglio di Pace per GazaIl Board of Peace, un nuovo organismo internazionale, ha visto l’invito di Donald Trump a parteciparvi.
Comunali, i Verdi rigettano il Pd. Celli o Labriola candidato a sindaco. Ma nel gruppo c’è chi storce il nasoAlle elezioni comunali, i Verdi ribadiscono la loro posizione di distacco dal PD, valutando candidati come Celli o Labriola per la carica di sindaco.
Gaza, Trump invita Putin nel Board of Peace - Jomart Tokayev è stato chiesto di unirsi al “Board of Peace” che supervisionerà l’accordo di cessate il ... ilsole24ore.com
Trump: Putin mi ha deluso, ma voglio evitare la terza guerra mondiale
Trump e la lettera al premier norvegese: “Non mi avete assegnato il Nobel e ora non penso alla pace. La Groenlandia non può essere danese per una barca…” Il presidente Usa invita Putin nel board della pace a Gaza - https://www.ilriformista.it/trump-e-la-lett - facebook.com facebook
Trump invita Putin nel Consiglio esecutivo per Gaza: Mosca valuta la proposta, ma serve 1 miliardo di dollari per entrare al tavolo di pace. #gaza x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.