Trump invita pure Putin e Lukashenko nel Board per la Pace e spinge per il lancio giovedì a Davos Ma mezzo mondo ora storce il naso

Donald Trump propone l’istituzione di un “Board of Peace” che includa leader come Putin e Lukashenko, con l’obiettivo di supervisionare la fase 2 della tregua a Gaza e affrontare altre crisi globali. La proposta, presentata a Davos, suscita reazioni contrastanti a livello internazionale, sollevando dubbi sulla sua praticabilità e sulle implicazioni di un coinvolgimento così ampio in questioni di pace e sicurezza mondiale.

All in. Donald Trump sogna in grande per il suo Board of Peace che dovrebbe supervisionare la cosiddetta “fase 2” della tregua a Gaza, ma perché no pure la gestionesoluzione di altri conflitti mondiali. Dopo le prime rivelazioni dei giorni scorsi, oggi si scopre che Trump ha invitato a far parte del Consiglio che lui stesso presiederà pure i due più arcigni autocrati d’Eurasia: il presidente russo Vladimir Putin e quello bielorusso Aleksander Lukashenko. Il Cremlino ha confermato l’invito ricevuto e ora starebbe valutando la risposta: «Stiamo studiando i dettagli di questa proposta, speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli», ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.🔗 Leggi su Open.online

