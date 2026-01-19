Truffe ai danni di anziani Arrestato un greco accusato di altri tre colpi

Un uomo greco è stato arrestato a Carate Urio, nel Comasco, accusato di aver partecipato a diverse truffe ai danni di anziani nelle zone di Carate Urio, Colonno e Cernobbio. La sua complice era stata già fermata a fine dicembre. Le forze dell’ordine avevano avviato le indagini per contrastare queste attività illecite che avevano colpito vulnerabili cittadini della zona.

CARATE URIO (Como) I carabinieri lo cercavano da fine dicembre, quando era stata arrestata la complice, destinataria, assieme a lui, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per una serie di truffe commesse a Carate Urio, Colonno e Cernobbio, ai danni di persone anziane. Ora anche Theodoros Spatiotis, greco di 48 anni senza fissa dimora, che si muoveva con un alias albanese, è stato fermato e portato in carcere. A individuarlo sono stati i carabinieri di Pistoia nei giorni scorsi, che lo hanno arrestato in flagranza di reato per l'ennesima truffa tentata ai danni di una coppia di pensionati.

Numerosi casi di truffe telefoniche, fatte soprattutto ai danni degli anziani, vengono comunicati quotidianamente alle forze dell'ordine cittadine. L'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a fare rete, parlando di questi episodi in famiglia, tra vicini e facebook

