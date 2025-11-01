Le truffe ai danni di anziani e soggetti fragili Comune e carabinieri a dialogo con i cittadini

Messinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, venerdì 31 ottobre, la parrocchia Stella Maris di Minissale ha ospitato il primo dei 6 eventi territoriali di "TRUFFE STOP – Prova a prenderli”, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Messina - Assessorato alle Politiche Sociali - e dal Ministero dell'Interno, con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

