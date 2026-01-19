Trentini e veneziani si uniscono nel ricordo di Armanda ed Ezio, alla comunità di Sant’Antonio del Lido di Venezia. Un gesto di affetto e gratitudine per i genitori, che rappresenta l’attenzione e il sostegno reciproco tra le diverse realtà locali, rafforzando il senso di appartenenza e solidarietà.

VENEZIA - L’abbraccio della comunità e della parrocchia di Sant’Antonio del Lido di Venezia ad Armanda ed Ezio. Anche loro, oltre ad Alberto, sono diventati un po’ un simbolo di tenacia, nonostante le tante difficoltà, e anche di grande compostezza e dignità per come hanno affrontato questi lunghissimi 423 giorni di ingiusta detenzione del figlio. Sabato sera, alle 18.30, i genitori di Alberto Trentini sono scesi in chiesa a Sant’Antonio per partecipare, tra i fedeli, alla santa messa prefestiva domenicale. Anche in questa occasione hanno tenuto un profilo molto basso e discreto. Nessuna parola, ma tanti abbracci, saluti e strette di mano dalle persone presenti in chiesa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Trentini, l'abbraccio di Venezia a mamma Armanda e papà Ezio: «Ora diciamo grazie»

Trentini a Ciampino: l’abbraccio con la madre Armanda e il saluto con Meloni. La premier: “Tua mamma è stata tanto in pensiero, lo sai?”

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia, accolti con un lungo abbraccio sulla pista di Ciampino. La premier Meloni ha salutato i familiari, ricordando il pensiero della madre Armanda. L’arrivo, dopo il viaggio dal Venezuela, ha rappresentato un momento di riunione familiare e di attenzione da parte delle autorità. Un episodio che evidenzia l’importanza dei legami e della solidarietà in momenti significativi.

Finalmente a casa, bentornati: Trentini e Burlò atterrati a Ciampino, ad accoglierli Meloni, Tajani e mamma Armanda

Sono atterrati all’aeroporto di Ciampino Alberto Trentini e Mario Burlò, rientrati dal Venezuela. All’arrivo ad attenderli, il presidente Giorgia Meloni, il vicepresidente Antonio Tajani e la loro famiglia, tra cui mamma Armanda. Un rientro che segna il ritorno a casa dopo un viaggio all’estero, accolti con calore da figure istituzionali e familiari.

Stasera, in onda sul NOVE, a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio sulla liberazione del cooperante Alberto Trentini: “questa fotografia di questo abbraccio ci accompagnerà per questa serata e per tanto tempo ancora” #18gennaio2026 #AlbertoTrentini #alberto - facebook.com facebook

"Questa fotografia di questo abbraccio ci accompagnerà per questa serata e per tanto tempo ancora!" Fabio Fazio sulla liberazione di Alberto Trentini x.com