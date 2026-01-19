Un ciclo di trentasei incontri organizzati nelle biblioteche civiche, dedicati a temi di interesse sociale e culturale. Gli appuntamenti approfondiscono argomenti come rabbia, isolamento, disturbi alimentari, dipendenze, adozioni e linguaggi giovanili, offrendo spazi di confronto e informazione per la comunità. Un’opportunità per conoscere e riflettere su questioni rilevanti, promuovendo la consapevolezza e il dialogo tra cittadini e professionisti.

Trentasei appuntamenti dedicati a temi come rabbia, isolamento, disturbi alimentari, dipendenze, adozioni e linguaggi giovanili. Un obiettivo: provare a fare chiarezza e sciogliere dubbi. È promosso da Fondazione Hapax, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano e Fondazione Alia Falck, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano e doppiozero, il ciclo di incontri “ Adolescenti: questi alieni “, che comincerà domani e proseguirà fino a maggio nelle quattro biblioteche civiche di Baggio, Calvairate, Gallaratese e Lambrate. Nove incontri in ciascuna sede con psicoterapeuti, psicoanalisti, educatori o scrittori che approfondiranno un argomento, in modo semplice e concreto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trentasei incontri nelle biblioteche civiche

"Scrittori in Circolo": incontri con gli autori nelle biblioteche aretine

“Scrittori in Circolo” è un ciclo di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche dei 11 Comuni della provincia di Arezzo, in collaborazione con i circoli di lettura locali e la libreria Feltrinelli. Con il supporto della Regione Toscana, questa rassegna offre l’opportunità di conoscere autori e approfondire il mondo della letteratura in un contesto culturale e accessibile.

Leggi anche: Family Val Gandino, incontri nelle biblioteche con “Nati per Leggere”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Milano, arriva 'Adolescenti questi alieni' per seguire i genitori nella crescita dei figli

Tvr Xenon. . INCONTRI – Pierluigi Castagnetti 16.01.2026 In occasione del 107° anniversario della pubblicazione dell'Appello ai Liberi e Forti di don Luigi Sturzo, che sarà celebrato il prossimo 18 gennaio, il Presidente dell'associazione "I Popolari" fa una dis facebook