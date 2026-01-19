In Spagna, un residente di Adamuz descrive un incidente ferroviario come un “film dell’orrore”, raccontando di aver salvato 15 persone con un quad. L’evento ha lasciato un’impressione traumatica, con scene di grande impatto e drammi umani evidenti. La vicenda evidenzia la gravità dell’incidente e le difficoltà di intervenire in situazioni di emergenza di questa portata.

“Era un film del terrore, non avevo mai visto nulla di simile in vita mia, dovevi camminare sopra i cadaveri, mai visto nulla di simile”. E’ il racconto ai microfoni di LaPresse di Javier Mesones, residente di Adamuz, che con un amico ha dato una mano ai soccorsi dopo il deragliamento di due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, avvenuto domenica sera vicino ad Adamuz, Cordova. “Noi, tra i miei compagni e io abbiamo salvato circa 15 persone, con il quad o camminando. Io quando serviva scendevo dal quad, mettevo sopra i feriti, o i sanitari, li portavamo dentro perché assistessero i feriti, io stavo lì aiutando come potevo, lui andava fuori per portare feriti all’ambulanza, veniva e andava”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Treni deragliati in Spagna, residente di Adamuz : "Film dell'orrore, abbiamo salvato 15 persone col quad"

Spagna, strage sui binari: due treni sono deragliati sul rettilineo dell’Andalusia, 39 morti

Due treni ad alta velocità sono deragliati domenica 18 gennaio nei pressi di Adamuz, in Andalusia, provocando la morte di 39 persone. L’incidente, avvenuto intorno alle 19.39, ha causato un grave disastro sui binari, con conseguenze ancora da chiarire. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto.

Spagna, deragliano due treni ad Adamuz: decine di morti

Domenica sera ad Adamuz, in Andalusia, si è verificato un grave incidente ferroviario: due treni ad alta velocità sono deragliati e si sono scontrati, causando numerose vittime. L’incidente ha coinvolto un treno che invadeva il binario opposto, evidenziando la gravità della situazione. Le autorità stanno attualmente gestendo le operazioni di soccorso e accertando le cause dell’accaduto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Treni deragliati in Spagna, “tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano” - Andalusia, il ministro: "I binari erano stati rinnovati di recente" ... ilfattoquotidiano.it