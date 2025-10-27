Come ByteDance è diventata leader in Cina anche tra i chatbot di intelligenza artificiale scalzando DeepSeek

Wired.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doubao è il chatbot di ByteDance, la società nota in tutto il mondo per TikTok, che ha superato DeepSeek per popolarità in Cina, dimostrando come il design faccia ancora la differenza, più della potenza dell’AI stessa. 🔗 Leggi su Wired.it

