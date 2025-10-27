Come ByteDance è diventata leader in Cina anche tra i chatbot di intelligenza artificiale scalzando DeepSeek

Doubao è il chatbot di ByteDance, la società nota in tutto il mondo per TikTok, che ha superato DeepSeek per popolarità in Cina, dimostrando come il design faccia ancora la differenza, più della potenza dell’AI stessa. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come ByteDance è diventata leader in Cina anche tra i chatbot di intelligenza artificiale, scalzando DeepSeek

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo essere stata vicina ad un accordo, Apple afferma che il DMA, entrato in vigore nel 2023, impone “oneri enormi e intrusivi” ai cosiddetti “gatekeeper digitali” — tra cui Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, ByteDance e Booking — e che tali obblighi so - facebook.com Vai su Facebook

Come ByteDance è diventata leader in Cina anche tra i chatbot di intelligenza artificiale, scalzando DeepSeek - Doubao è il chatbot di ByteDance, la società di TikTok, che ha superato DeepSeek per popolarità in Cina, dimostrando come il design faccia ancora la differenza ... Si legge su wired.it