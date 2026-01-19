Tour sui Florio | sabato torna l' itinerario nei luoghi dei sovrani senza corona di Palermo
Il tour sui Florio di sabato 24 gennaio alle 16 offre un itinerario nel cuore di Palermo, esplorando i luoghi storici frequentati dalla famiglia Florio. Un’occasione per conoscere la storia di questa importante famiglia e il loro ruolo nella città, attraverso un percorso che attraversa le principali vie del centro. Un viaggio alla scoperta di un patrimonio culturale e architettonico legato alle vicende dei sovrani senza corona di Palermo.
Sabato 24 gennaio alle 16, viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. Da Piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a via Materassai, dove i Florio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Tour dei Florio a Palermo con Gitamica Tra storia, arte e residenze nobiliari Scopri la Palermo dei Florio, una delle famiglie più iconiche della città, con Agenzia Gitamica! Un tour esclusivo tra eleganti palazzi e ville storiche che raccontano storie di lus - facebook.com facebook
