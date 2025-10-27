La dinastia dei Florio il tour sui sovrani senza corona

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 2 Novembre alle 10:30, unisciti a noi in un viaggio storico stimolante ed appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.PERCORSODa Piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Dinastia Florio Tour Sovrani